'Artsen blijven onbewezen medicijnen voorschrijven' • Nieuw steunpakket Italië

Het verblijf van oud-president Trump in Florida is deels op slot gegaan vanwege een uitbraak van het coronavirus, melden meerdere Amerikaanse media op basis van bronnen. Het gaat om het golfresort Mar-a-Lago, waar Trump en zijn familie verblijven sinds hij twee maanden geleden aftrad als president.

Over de ernst van de uitbraak is niets bekend. Evenmin is duidelijk welke delen van Mar-a-Lago precies gesloten zijn. Een aantal medewerkers is in quarantaine gegaan.

Trump zelf raakte in oktober besmet met het coronavirus, net als zijn vrouw Melania en hun zoon Barron. Hij lag toen een paar dagen in een ziekenhuis. In januari werden Trump en zijn vrouw gevaccineerd.