58 aanhoudingen in Amsterdam • Groot concert Streamers

Als stewardess tijdelijk aan de slag in een callcenter of een croupier die haar dagen tijdelijk vult als vrijwilliger in een verzorgingstehuis: zo'n 800.000 Nederlanders krijgen hun loon doorbetaald dankzij de NOW, terwijl hun bedrijf of sector (deels) stilligt. Maar dat betekent niet dat zij hun dagen slijten op de bank.

"De interesse in het in- en uitlenen van werknemers neemt toe onder werkgevers", zegt Rob Witjes, arbeidsmarktdeskundige bij het UWV. "Mensen zijn het inmiddels beu om stil te zitten. Het is dan wel rustig in de horeca, maar in andere sectoren komen ze juist handen tekort. Dan is zo'n uitleen een goed idee."

Lees hieronder het hele artikel:

Tijdelijk ander werk door corona: 'Mensen zijn het stilzitten beu'