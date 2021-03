Misbruik- en corruptieschandaal onder Ghanese aidshulpverleners

Leidinggevenden van een Ghanese hulporganisatie voor mensen met hiv en aids hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en corruptie. Dat is bekendgemaakt door het Global Fund, het internationale fonds dat de Ghanese organisatie subsidieert.

Het Global Fund onderzocht de zaak na signalen over misstanden bij de organisatie NAP+ Ghana. Daaruit bleek dat leidinggevenden hun macht misbruikten en een cultuur van seksuele en financiële exploitatie in stand hielden, staat in een rapport (.pdf).

"Meerdere leidinggevenden eisten dat patiënten seksuele daden verrichtten of smeergeld betaalden in ruil voor gunsten", schrijven de onderzoekers. Ze trekken hun conclusie onder meer op basis van tientallen getuigenissen.

'Weerzinwekkend'

De misstanden vonden plaats tussen 2010 en 2019 en er zouden zeker tien daders zijn geweest. Van vijf van hen is in het rapport een reactie opgenomen. Eén persoon erkent schuld aan corruptie, de andere beschuldigingen worden allemaal tegengesproken.

Directeur Sands van het Global Fund noemt het gedrag weerzinwekkend. Het fonds zegt maatregelen te nemen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

Nederland is donor

Het Global Fund is een in Genève gevestigde organisatie die strijdt tegen ziektes als aids, malaria en tbc. Een groot deel van het geld komt van nationale overheden.

Nederland is volgens het Global Fund de op negen na grootste donor. Voor de jaren 2020-2022 is de Nederlandse bijdrage 156 miljoen euro.