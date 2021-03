Biden en Harris in Atlanta na aanslagen: racisme moet stoppen

President Biden en vicepresident Harris hebben een bezoek gebracht aan de Aziatische gemeenschap in Atlanta. In drie massagesalons in en om die stad vermoordde een schutter deze week acht mensen, onder wie zes vrouwen van Aziatische afkomst.

Biden en Harris spraken ruim een uur met Aziatisch-Amerikaanse politici en andere mensen uit de gemeenschap. Biden zei na afloop dat het hartverscheurend was om te horen hoe zij in de voortdurende angst leven dat hun iets wordt aangedaan.

De onrust na de moorden is groot. De schutter zei na zijn arrestatie dat hij geen racistisch motief had, maar Aziatische Amerikanen wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat ze het afgelopen jaar steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld.

'We mogen niet zwijgen'

"Racisme is aanwezig in Amerika", zei Harris, wier moeder in India werd geboren. "We mogen daar niet over zwijgen. De president en ik zullen ons altijd uitspreken tegen geweld, haatmisdrijven en discriminatie."

Biden voegde daaraan toe dat Aziatische Amerikanen vooral sinds het uitbreken van de coronapandemie worden aangevallen en beschimpt. Sommige mensen zien hen als oorzaak van de uitbraak van het virus, dat vanuit China werd verspreid. "We moeten deze haat met zijn allen stoppen", zei Biden.

Seksverslaving

De schutter, een 21-jarige man, is aangeklaagd voor achtvoudige moord. Hij werd een paar uur na zijn daden opgepakt op een paar honderd kilometer van Atlanta.

De man heeft gezegd dat hij het vuur opende in de massagesalons vanwege problemen met een seksverslaving. Hij zou zijn verleidingen hebben willen "elimineren".