Vulkaanuitbarsting op IJsland na weken van aardschokken

In het zuidwesten van IJsland is de vulkaan Fagradalsfjall uitgebarsten. De uitbarsting komt niet onverwacht; de aarde was de afgelopen tijd erg onrustig in het gebied. In drie weken tijd werden meer dan 50.000 aardschokken gemeten.

Bewoners van het schiereiland Reykanes is gevraagd om binnen te blijven, omdat niet duidelijk is of bij de uitbarsting giftige gassen vrijkomen. Vliegverkeer van en naar de nabijgelegen luchthaven van Reykjavik is tijdelijk stilgelegd.

De veiligheidsautoriteiten op IJsland hebben mensen opgeroepen om niet naar de vulkaan te gaan, omdat ze dan de hulpdiensten voor de voeten kunnen lopen. Een team van wetenschappers doet onderzoek naar de uitbarsting.