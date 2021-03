Depay luidt noodklok over Franse coronaregels: 'Mag ik alsjeblieft naar Oranje?'

Mag Depay meedoen tegen Turkije? 'Er is een enorme discussie over Franse coronaregels' - NOS

Mag Memphis Depay wel meedoen met Oranje tegen Turkije en Gibraltar? Dat is nog lang niet zeker. De Franse overheid heeft in het kader van de aangescherpte coronamaatregelen namelijk de Franse clubs geadviseerd om internationals niet af te staan voor interlandverplichtingen buiten de Europese Unie.

"Het is een nieuwe regel", legt NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg uit. "Alle inwoners van Frankrijk moeten verplicht een week in quarantaine als ze terugkomen uit een land buiten de Europese Unie. Je krijgt heel sterk het gevoel dat dit wel goed gaat komen, er is namelijk al een uitzondering gemaakt voor de Franse nationale ploeg."

De wereldkampioen speelt zelf namelijk een kwalificatieduel in Kazachstan en daarvoor hebben alle spelers al een uitzonderingspositie gekregen. En ook voor andere topsporters zijn al uitzonderingen gemaakt.

Commentator Jeroen Elshoff is nog niet zo zeker van zijn zaak. "Er is nu een enorme discussie gaande in Frankrijk. Er zijn veel trainers die het opnemen voor spelers die niet mogen afreizen. Er wordt echt wel druk uitgeoefend op de politiek. En Depay is een grote meneer in Frankrijk. Hij is de nummer twee op de topscorerslijst achter Kylian Mbappé. Maar ik vraag me af of de lobby echt gaat werken, want het is wel echt kort dag."

In een tweet richtte Depay zich rechtstreeks richting president Emmanuel Macron.