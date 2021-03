Nipte zege op Bielefeld brengt Leipzig op een punt van Bayern

RB Leipzig heeft dankzij een 1-0 zege bij Arminia Bielefeld de achterstand op koploper Bayern München teruggebracht tot een punt. Bayern komt zaterdag nog wel in actie, thuis tegen VfB Stuttgart.

Het in de onderste regionen verkerende Bielefeld, waar Michel Vlap in de basis stond, had het voor rust zwaar tegen het fel aandringende Leipzig, waar Justin Kluivert op zijn beurt de hele wedstrijd op de bank bleef.

Het was de verdienste van Stefan Ortega dat het de pauze schadevrij haalde. De keeper keerde knap schoten van Emil Forsberg, Dani Olmo en Christopher Nkunku.

Kort na rust was Ortega kansloos toen Marcel Sabitzer binnentikte na een voorzet op maat van Olmo. Bielefelds beste kans was voor Fabian Klos die op aangeven van Vlap ruim over schoot. Ortega voorkwam nog wel dat Olmo er met een uithaal 0-2 van maakte.