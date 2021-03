Zonder hun topscorers komen Heerenveen en Twente niet tot scoren

De Twente-trainer hoopte de Ajax-huurling te prikkelen omdat hij het gros van zijn doelpunten maakte voor de winterstop en de Braziliaan vooralsnog weinig potten weet te breken in 2021.

Beide ploegen stonden in het Abe Lenstra-stadion aan de aftrap zonder hun topscorer. Henk Veerman, goed voor dertien doelpunten dit seizoen, ontbrak bij Heerenveen omdat zijn vrouw op het punt staat te bevallen. Danilo, die voor Twente ook op dertien doelpunten staat, werd door Ron Jans gepasseerd voor het duel met Heerenveen.

In een wedstrijd waar doelpunten wel in de lucht hingen, hebben sc Heerenveen en FC Twente uiteindelijk met 0-0 gelijkgespeeld.

Ook Heerenveen was zo nu en dan gevaarlijk en kreeg via Siem de Jong de grootste kans. Veerman vond de routinier met een heerlijke dieptepass waarna De Jong recht op Twente-doelman Joël Drommel volleerde.

Een paar minuten later was Menig weer de aangever bij een grote kans voor Twente, maar dit keer zag hij Jesse Bosch zijn voorzet tegen de paal werken.

Ondanks het ontbreken van de aanvalsleiders waren beide ploegen wel gevaarlijk. Een ongelukkige bal van Joey Veerman op Jan Paul van Hecke leverde de eerste grote kans van Twente op. Queensy Menig pikte de bal op en legde hem klaar voor Luciano Narsingh. Die had de 0-1 op zijn schoen, maar Van Hecke wist op de lijn alsnog redding te brengen.

Een kwartier voor tijd mocht Danilo alsnog zijn minuten maken voor Twente, maar het bleek voor hem te kort om enige indruk te maken. Zijn enige wapenfeit was dat hij in de weg liep bij Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz en zo in blessuretijd Menig nog een grote kans bezorgde.

De vleugelaanvaller zag zijn wippertje over Heerenveen-keeper Erwin Mulder uiteindelijk op de paal belanden.

Beide ploegen schieten weinig op met het gelijkspel. Twente blijft achtste en Heerenveen gaat nummer tien Fortuna Sittard op doelsaldo voorbij, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

