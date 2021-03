Hockeysters Laren kunnen eindelijk weer juichen, Kampong mist acht strafcorners

Na zeven nederlagen op rij, hebben de hockeysters van Laren eindelijk weer een overwinning geboekt in de hoofdklasse. De hekkensluiter won opvallend eenvoudig met 4-2 bij HGC, dat drie plaatsen hoger staat in de stand. De laatste overwinning van Laren was op 4 oktober 2020, maar van de slechte reeks was weinig te merken tegen HGC. Binnen drie minuten stonden de bezoekers al op een 2-0 voorsprong, dankzij Vanessa Blockmans en Djoeke Vogel. Enkele minuten later had ook HGC haar eerste doelpunt te pakken, nadat Lisa Lejeune een strafcorner binnensleepte, maar Laren was daar niet van onder de indruk. Katerina Lacina pushte een strafbal binnen en Vogel maakte met haar tweede van de avond de 1-4. Milagros Fernández deed nog wel wat terug en maakte in het laatste kwart van de wedstrijd nog de 2-4. Laren, dat nu vecht voor lijfsbehoud, draaide nog niet eens zo lang geleden mee aan de top:

Afgezakt Laren snakt naar vervlogen tijden met Lammers en Van As - NOS

Kampong, een van de concurrenten van Laren in de strijd tegen degradatie, hield een punt over aan het duel met Oranje-Rood. De Utrechtse club kreeg liefst acht strafcorners, maar wist er geen enkele te benutten. Het bleef in Eindhoven 0-0, waardoor Laren Kampong tot op één punt genaderd is. Simpele zege Den Bosch Koploper Den Bosch kende geen enkele moeite met nummer vijf Pinoké. De wedstrijd eindigde in 6-0. Een van de doelpunten kwam op naam van Frédérique Matla, die na twee minuten spelen al de eerste goal van de wedstrijd maakte. Daarmee is Matla nog maar één doelpunt verwijderd van haar honderdste officiële doelpunt voor Den Bosch.

Het lukte Pinoké niet om een eretreffer te maken, mede dankzij Josine Koning, die aan een ijzersterk seizoen bezig is. De keepster van Den Bosch kreeg in veertien wedstrijden slechts één doelpunt tegen. Dertien keer hield ze haar doel schoon.

