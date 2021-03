70 jaar geleden arriveerden de eerste Molukkers: 'Ze werden in kampen gestopt'

Nira's opa was KNIL-militair (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). "Voor de Indonesiërs waren de Molukkers verraders omdat ze onder de Nederlandse vlag dienden. Ze konden niet daar blijven. Ze hadden geen keuze en moesten naar Nederland vertrekken. Nederland zei dat ze later naar een vrij Molukken terug konden, maar dat is nooit gebeurd."

"Na het maken van de serie is het me veel duidelijker geworden wat deze mensen meegemaakt hebben", zegt Kakerissa tegen 1Limburg . "Ze werden in voormalige concentratiekampen gestopt zoals Westerbork. Dat is mensonterend. Dat je in zo'n kamp wordt gestopt nadat je gediend hebt voor Nederland."

De grootouders van Kakerissa werden na aankomst in de haven naar het voormalige Joodse werkkamp Mantinge gebracht, in de buurt van Westerbork. Daar werd haar vader geboren. Een paar jaar later verhuisde het gezin naar een Molukse wijk in Maastricht.

Onder de Molukkers die in maart 1951 aankwamen in Nederland, waren ook de grootouders van Nira Kakerissa uit Maastricht. Zij maakte een documentaire over de familiegeschiedenis, die vanaf dit weekend wordt uitgezonden.

In totaal kwamen 12.500 inwoners van de eilandengroep de Molukken per schip naar Nederland. Na de onafhankelijkheidsstrijd werden de Molukse KNIL-militairen door de Indonesiërs als landverraders gezien omdat ze aan Nederlandse zijde hadden gevochten.

Dit weekend is het 70 jaar geleden dat de eerste grote groep Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen arriveerden in de haven van Rotterdam. Niet voor een tijdelijk verblijf, zoals destijds werd aangenomen, maar voorgoed.

Die stilte wil ze met haar documentaire verbreken. "Mijn generatie is de derde generatie, met meer westerse invloed", zegt Kakerissa. "Wij durven meer te praten en gaan op zoek naar antwoorden." Ook wil ze dat anderen meer leren over de gebeurtenissen. "In de geschiedenisboeken op school stond één zinnetje over de Molukse geschiedenis."

Kakerissa gaat in de driedelige serie op zoek naar het verhaal dat haar grootouders nooit hebben verteld. Een verhaal over heimwee en verbroken beloftes. "'Stil, niet over praten. Het is verleden tijd', kreeg ik altijd te horen als ik vragen stelde over vroeger", zegt de programmamaker.

De driedelige serie Verleden Tijd is een coproductie van regionale omroep L1 en Omroep MAX. Nira Kakerissa bezoekt in de serie verschillende plekken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van haar familie en andere Molukse gezinnen, zoals de aankomstplek in Rotterdam en het kamp waar haar familie verbleef. Ook spreekt ze in de documentaire met verschillende generaties Molukse Nederlanders. De serie is vanaf zaterdag te zien bij de regionale omroep L1. Vanaf dinsdag 23 maart om 18.20 uur is de serie wekelijks te zien op NPO2.

De NOS zendt op 21 maart een herdenkingsprogramma uit vanuit Rotterdam en Tiel. Het evenement is vanwege de coronacrisis versoberd. In het programma spreekt Winfried Baijens onder meer met directeur Henry Timisela van het Moluks Museum in Den Haag.