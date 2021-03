Job Cohen: hef linkse partijen op en begin één grote, nieuwe partij

Hef de linkse partijen op en begin één nieuwe, grote linkse partij. Daarvoor pleit oud-partijleider van de PvdA Job Cohen naar aanleiding van de verkiezingsnederlaag van de linkse partijen.

"Ik zou gewoon zeggen: begin opnieuw", zegt Cohen. "Verzin een nieuwe naam en dan hopsakee."

Cohen ziet wel een aantal belangrijke punten voor zo'n nieuwe linkse partij. Zo moet de partij gaan pleiten voor een klimaatpolitiek die voor iedereen betaalbaar is. Daarnaast moet de partij ruimhartig zijn voor vluchtelingen maar tegelijk oog hebben voor de belangen van bewoners van arme delen van het land, waar vluchtelingen nu vaak terechtkomen.

Voordeel dat ze klein zijn

Niet alleen de mensen achter de PvdA, GroenLinks en de SP moeten volgens Cohen in gesprek, ook de Partij voor de Dieren mag volgens hem meepraten. Dat die partij met dierenrechten een hele eigen lijn heeft, is volgens hem geen probleem. "Dat is ook niet erg als je een grote partij hebt, dan zitten daar verschillende vleugels in. En dan heb je maar discussie daarover in één partij met elkaar. Dat lijkt me prima."

Volgens Cohen is het eigenlijk wel een voordeel dat alle linkse partijen nu bijna even klein zijn. Anders dan in het verleden is er niet één grotere partij die daardoor minder urgentie voelt om samen te gaan werken en juist liever alle zetels naar zich toe trekt.

Linkse samenwerking als hoofdpijndossier

Helemaal nieuw is Cohens enthousiasme voor een links verbond niet. Al gaat hij nu enkele stappen verder.