Staat betaalt aanvullende steun voor ondernemers sneller uit

Ondernemers kunnen toch sneller de aanvulling op de tegemoetkoming in de vaste lasten uitbetaald krijgen, ondanks de tegenslag die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) eerder op vrijdag bij de rechter te verwerken kreeg. Het gaat in totaal om 78.000 ondernemers in allerlei branches die wachten op een aanvulling in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

"We verwachten dat we voor donderdag 25 maart 90 procent van alle ondernemers een vaststellingsverzoek hebben gestuurd", schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op de website. In zo'n vaststellingsverzoek staat wat een ondernemer na een eerder voorschot van de TVL nog tegoed heeft.

Zo'n 90 procent van de ondernemers heeft vervolgens binnen drie weken het geld op de rekening staan, schrijft RVO. Het gaat langzamer als ondernemers bijvoorbeeld aanvullende bewijsstukken moeten laten zien.

Een groot aantal ondernemers kreeg eerder dit jaar het bericht van de overheid dat een aanvulling op de TVL-steun niet zoals verwacht eind februari zou worden betaald, maar "binnen 16 weken". De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen".

"In de brief stond maximaal 16 weken', zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, "maar de RVO heeft alles in werking gezet om eerder te betalen en dat is gelukt."

'Houden het in de gaten'

Koninklijke Horeca Nederland schrijft het proces nauwlettend in de gaten te houden. "Mocht de RVO zich niet aan deze tijdlijn houden, dan ziet KHN zich alsnog genoodzaakt in hoger beroep te gaan en alle 19.000 leden op te roepen een individueel bezwaarschrift in te dienen."