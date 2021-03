OM maakt cokevondst in Rotterdamse haven openbaar om 'gevaar voor personen'

De douane heeft eind vorig jaar 130 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De vondst, op 27 december, werd niet bekendgemaakt omdat het onderzoek naar de cocaïnehandel nog bezig was.

Het Openbaar Ministerie komt nu alsnog met het nieuws naar buiten omdat er "mogelijk sprake is van gevaar voor personen". Een woordvoerder kon niet preciseren wat dat gevaar precies inhoudt. Wel zegt hij dat het OM hiermee wil voorkomen dat er afrekeningen plaatsvinden, waardoor mogelijk voorbijgangers gewond kunnen raken.

De drugs zaten verstopt in het dak van een container. Direct na het aantreffen is de volledige lading cocaïne vernietigd.

Vertienvoudigd

De hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in de Rotterdamse haven is in drie jaar vertienvoudigd: van ongeveer 4000 naar bijna 40.000 kilogram. Gisteren werd op één dag al 4000 kilo onderschept. Die lading heeft volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro.