Kuiper hoopt dat 'parel' Van der Poel hem na 36 jaar opvolgt in Sanremo

Mathieu van der Poel - AFP

"We hebben een parel", zegt Hennie Kuiper over de man die hem zaterdag na 36 jaar kan opvolgen als Nederlandse winnaar van Milaan-Sanremo. "Zo iemand wordt misschien één keer in de 20, 25 jaar geboren." Kuiper doelt uiteraard op Mathieu van der Poel, topfavoriet voor de wielerklassieker die na 1985 niet meer door een Nederlandse renner werd gewonnen. Van der Poel, geboren in 1995, had de naam van Kuiper donderdag dan ook niet paraat. "Kun je nagaan hoe lang het geleden is", reageert Kuiper. "Het wordt tijd."

1985: Kuiper wint Milaan-Sanremo - NOS

Met grote bewondering kijkt Kuiper naar de indrukwekkende prestaties van Van der Poel van de laatste weken. "Dit overstijgt de wielersport. Een groot, breed publiek denkt: wat is hier aan de hand, wat is dat voor een sportman? Dat is mooi." Aanval na aanval Van der Poel kleurde Kuurne-Brussel-Kuurne met een aanval op meer dan tachtig kilometer, die in het zicht van de haven strandde. Hij was wegbereider voor ploeggenoot Tim Merlier die Le Samyn won, zegevierde na een finale met alleen maar grote namen in Strade Bianche en toen moest zijn strooptocht in de Tirreno-Adriatico nog komen. Onder barre omstandigheden bekroonde hij een solo van ruim vijftig kilometer, net voor hij door zijn brandstof heen was, met de ritzege. Tien seconden hield hij over op Tourwinnaar Tadej Pogacar. Bekijk hier de lange aanval van Van der Poel in de Tirreno:

Van der Poel excelleert in vijfde etappe Tirreno-Adriatico - NOS

Kuiper: "Dat was gewoon in opdracht voor zaterdag, net als in Kuurne. Hij is niet gek, he? Hij doet geen onbezonnen dingen. Hij wilde zijn grenzen verleggen. Dan gebeurt er iets." De strijdlust van Van der Poel, Kuiper geniet er keer op keer van. "Hij wil winnen, hij peigert zijn lichaam af en daarvoor betaalt hij een hoge prijs. Maar dat heeft hij ervoor over." 'Na 48 uur ben je hersteld' Van de vrees dat Van der Poel teveel van zichzelf gevraagd heeft in aanloop naar La Primavera wil Kuiper niets weten. "Je wordt er allen maar beter van. Een goedgetraind lichaam is na 48 uur wel hersteld, weet ik uit eigen ervaring."

Milaan-Sanremo bij de NOS De 112de editie van de wielerklassieker Milaan-Sanremo is zaterdag te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook zijn er flitsen op NPO Radio 1. Na de finish zal er online en op televisie een samenvatting te zien zijn.