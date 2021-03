Iedereen wil meedoen, toch? Vijf redenen waarom partijen liever níet formeren

Nu de verkenning is begonnen onder leiding van Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) dient zich voor veel partijen de vraag op wat hun eventuele rol kan worden in een kabinet.

Partijen die hebben verloren kunnen zich afvragen hoe slim het is om nu alsnog aan tafel te willen. "Een partij als GroenLinks kan zich afvragen of het logisch is om nu mee te doen", zegt De Zoeten. "Het is wellicht slimmer om je te beraden op wat er mis is gegaan. Het is maar de vraag of de achterban, waarvan in het geval van GroenLinks bijvoorbeeld jongeren ontevreden zijn over de koers van de afgelopen jaren, zit te wachten op regeringsdeelname."

Speel het 'hard to get'

Het kan een slimme zet zijn om in de beginperiode een beetje afhoudend te reageren op eventuele kabinetsdeelname. Met name voor het CDA is dit momenteel geen onlogische stap: de partij deed het niet goed maar past inhoudelijk vrij goed in een nieuwe onderhandeling.

"Ons past bescheidenheid, zeggen ze dan bij het CDA", vertelt De Zoeten. "Het kan goed zijn voor je onderhandelingspositie als je uiteindelijk echt gevraagd moet worden om mee te doen, dan vroeg te roepen dat je er graag bij wil zijn."

Als nieuwe partij ken je het spel nog niet goed

Nieuwkomers als Volt zouden in theorie ook kunnen aansluiten, maar of het verstandig is om mee te doen aan een formatie waarin je net komt kijken is maar de vraag. "Politiek is toch een vak", zegt De Zoeten. "Als je niet weet hoe dat werkt kan je zomaar niet goed uit zo'n onderhandeling komen. Andere partijen bereiden zich al maanden voor op een formatie."

Dat een nieuwe partij gelijk meeregeert komt vrijwel niet voor, met uitzondering van de LPF in 2002. "Maar die partij was zo groot geworden en de leider was net vermoord, dat was een totaal andere situatie", zegt De Zoeten. "Het is voor een nieuwe kleine partij ook de vraag of je de juiste mensen kunt leveren voor een positie in het kabinet."