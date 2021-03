Russisch spionagenetwerk opgerold in Bulgarije, militairen opgepakt

In Bulgarije is een spionagenetwerk opgerold dat voor Rusland inlichtingen over het land, de NAVO en de Europese Unie vergaarde. De groep werd geleid door een voormalige hooggeplaatste officier van de Bulgaarse militaire inlichtingendienst.

De Bulgaarse politie en justitie hebben zes leden van het netwerk opgepakt. Een deel van hen diende in het Bulgaarse leger, meldt een woordvoerder van de openbaar aanklager. De nationale veiligheid is in gevaar gekomen door de spionageactiviteiten, zegt ze.

Volgens de aanklager is het onderzoek naar het netwerk ook "van bijzonder groot belang" voor de EU, de NAVO en de Verenigde Staten. Het hoofd van het netwerk was namelijk actief op zoek naar handlangers die toegang hadden tot de geheime diensten van NAVO-lidstaten.

Russische diplomaten

Spil in het netwerk is de oud-officier die in het onderzoek 'De Burger' wordt genoemd. Hij werkte als docent bij de opleiding van de Bulgaarse militaire inlichtingendienst en in het verleden bij onder meer de Russische geheime dienst GROe.

Zijn huidige partner heeft de Russische nationaliteit. Zij zou goede relaties met de Russische ambassade in de Bulgaarse hoofdstad Sofia onderhouden en regelmatig informatie en enveloppen met geld hebben doorgespeeld naar Russische diplomaten.

Een ander lid van het spionagenetwerk beheert de catalogus voor geheime informatie van het Bulgaarse parlement, schrijft de Sofia Globe.

De zes opgepakte spionnen werden gisteren bij een grootschalige politieactie opgepakt. Daarbij werden verschillende toegangswegen van Sofia geblokkeerd, toen een van de verdachten probeerde te ontsnappen. Hij werd vervolgens nabij de Russische ambassade gearresteerd.

Relatie onder druk

Het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Rusland mogelijk het Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer schendt, doordat de ambassade betrokken zou zijn bij spionageactiviteiten. "Het is niet de eerste keer dat we dat zien", staat in de verklaring.

Afgelopen jaar heeft Bulgarije in totaal vijf Russische diplomaten het land uitgezet vanwege spionage. Zij waren op zoek naar moderniserings- en onderhoudsplannen van het materieel van het Bulgaarse leger. Zij konden vanwege hun diplomatieke onschendbaarheid niet worden vervolgd. Een van hen zou betrokken zijn bij het nu opgerolde netwerk.

Het Balkanland was lange tijd een van de belangrijkste bondgenoten van Moskou in Oost-Europa. De Slavische landen liggen cultureel dicht bij elkaar. Ook is Bulgarije een belangrijk doorvoerland van olie en gas uit Rusland.

Het oprollen van een spionnennetwerk komt op een gevoelig moment. Over twee weken zijn er parlementsverkiezingen in Bulgarije. De christendemocratische GERB van premier Boyko Borisov, die van corruptie wordt beschuldigd, gaat in de peilingen aan kop, maar wordt op de voet gevolgd door de socialistische partij BSP. Die partij wil een einde aan Europese sancties tegen Rusland.