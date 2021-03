Merlier bezorgt ploeg-Van der Poel alweer zevende zege dit prille seizoen

In de sprint ging Merlier al op 300 meter van de streep op de pedalen staan. Dat leek wat te vroeg, maar hij hield knap stand tegen de aanstormende Pedersen en Sénéchal. Bram Welten (Arkéa) was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Dat was nu niet anders, al moest er wel flink gekoerst worden voor er gesprint kon worden. Zo raakte Merlier na de Kemmelberg nog in een tweede groep verzeild en moest in de achtervolging op twaalf koplopers, onder wie de favorieten Pedersen en Sénéchal.

Het zwaartepunt van de West-Vlaamse voorjaarskoers, die tot 2018 bekend stond als Handzame Classic, ligt traditioneel halverwege met de beklimming van de Kemmelberg en de Monteberg. Daarom is het niet verwonderlijk dat de vorige negen edities allemaal beslist werden in een massasprint.

Brutaal in de top van het WorldTour-geweld

Voor Merlier, net als Van der Poel begonnen als veldrijder, was het na Le Samyn en de GP Jean-Pierre Monseré alweer de derde aansprekende zege van het seizoen. Gevoegd bij de vier overwinningen die Van der Poel al bijeen sprokkelde, staat het totaal van de bescheiden continentale ploeg al op zeven.

Dat zijn net zo veel overwinningen in dit prille seizoen als Jumbo-Visma en meer dan andere miljoenenformaties als Ineos (5), UAE Emirates (5) Astana (0). Het Spaanse Movistar is in 2021 zelfs nog nooit in de topdrie geëindigd.

Deceuninck-QuickStep voert voorlopig de lijst aan met tien overwinningen. Met Van der Poel, Van Aert en Julian Alaphilippe hebben de drie meest succesvolle formaties ook de grote favorieten voor Milaan-Sanremo van zaterdag in de ploeg.