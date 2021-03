AZ-trainer Jansen over zaak-Clasie: 'Snel overgegaan tot orde van de dag'

AZ-trainer Pascal Jansen - Pro Shots

AZ was veelvuldig in het nieuws afgelopen week, met de gokpraktijken van Jordy Clasie en de uitingen van Dani de Wit in de media, maar volgens trainer Pascal Jansen heeft het weinig impact gehad op de selectie. "We hebben op zich gewoon een rustige week gehad." Maandag kwam naar buiten dat Clasie een schorsing van twee wedstrijden heeft uitgezeten, omdat er via zijn account gegokt is op wedstrijden in de eredivisie en een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. "Toen het naar buiten kwam, heb ik daar rustig met de speler over gesproken en zijn we heel snel weer overgegaan tot de orde van de dag", liet Jansen vrijdag weten.

Ondanks dat inmiddels bekend is dat het om Clasie gaat, spreekt Jansen nog altijd zijn naam niet uit als het over deze zaak gaat. "Het is het beleid van de club om dat niet naar buiten te brengen en daar hebben we naar gehandeld. Daarmee is de kous af." Sanctie voor De Wit Clasie was niet de enige AZ-speler die deze week in het nieuws kwam. Dani de Wit zocht zelf de media op, om zijn onvrede te uiten over zijn reserverol bij de Alkmaarders. De 23-jarige middenvelder liep in december een enkelblessure op die hem ruim twee maanden aan de kant hield, maar hij had gehoopt daarna weer direct van waarde te kunnen zijn.

