Betalen als je je afval niet scheidt: Algemeen Fonds-kaarten Monopoly zijn sociaal bewust

Monopoly - ANP

Vandaag, op Wereld Monopoly Dag, is bekendgemaakt dat voor het eerst in de 86-jarige geschiedenis van het spel Monopoly de Algemeen Fonds-kaarten worden aangepast. Kaarten met teksten als 'Lijfrente vervalt, u ontvangt 100 euro', of: 'U hebt de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd gewonnen en ontvangt 10 euro "kunnen echt niet meer", vindt eigenaar Hasbro. En daarom mogen Monopolyspelers hun stem uitbrengen via een website om te bepalen wat er op de zestien nieuwe kaarten gedrukt moet worden. Wat opties: '"Je hebt een buurtfeest gehouden, maar bent vergeten het afval te scheiden. Betaal 100M". En: "Je hebt geen lokale producten gekocht! Betaal 50M." Hulp uit de gemeenschap "We hebben op social media aan fans gevraagd wat ze wilden terugzien in de nieuwe kaarten", vertelt Marijn ter Hofsté van Hasbro. "Daar kwam de wens om meer op de gemeenschap gerichte vragen sterk naar voren, en het thema milieu kwam ook veel terug. Zeker dit jaar en vorig jaar waren veel mensen op zichzelf en elkaar aangewezen en was hulp uit de gemeenschap een belangrijk thema." Volgens Ter Hofsté waren de vragen ook wel echt aan vervanging toe. "Het spel bestaat natuurlijk 85 jaar, de wereld is in die tijd erg veranderd. Bijvoorbeeld de vraag over de tweede prijs bij een schoonheidswedstrijd. Dat is toch niet het enige ideaal om na te streven."

Spelplezier niet minder Mathijs Gulpers, Monopolyliefhebber, zegt in het NOS Radio 1 Journaal de aanpassing te begrijpen. "Ik vind het een goed idee. Het had van mij niet per se gehoeven. Maar als je de teksten moderniseert, kunnen jongeren zich er misschien meer door aangesproken voelen." Dat de teksten gedateerd zijn, zorgt volgens Gulpers niet voor minder spelplezier. Gulpers heeft zelf twintig varianten van het bordspel in huis. "Er zijn zeker de laatste jaren veel versies verschenen en dan wordt het een soort sport om de leukste versies te kopen en te spelen. We gaan alvast sparen voor deze nieuwe versie uiteraard."