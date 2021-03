Dit is Ajax' tegenstander AS Roma, een club die ploetert in topduels

Rick Karsdorp viert zijn doelpunt - AFP

Edin Dzeko, Henrich Mchitarjan, Pedro en Rick Karsdorp zijn de bekendste namen in de selectie van AS Roma, de club die Ajax op 8 en 15 april treft in de kwartfinales van de Europa League. De Romeinen moeten de eer van het Italiaanse voetbal hooghouden op Europees niveau. De andere Italiaanse ploegen (Juventus, Atalanta Bergamo, Lazio en AC Milan) werden allemaal al uitgeschakeld in de Champions of Europa League. Ajax treft met Roma de nummer zes van de Serie A. Koploper Internazionale is voor de club uit de Italiaanse hoofdstad bijna niet meer te achterhalen, maar Roma doet nog wel mee in de strijd om de tweede plaats. Roma wint maar geen topwedstrijd Opvallend zijn de prestaties van Roma in de topwedstrijden in de Italiaanse competitie. Van de acht toppers, wedstrijden tegen Juventus, Internazionale, AC Milan en Atalanta, wist de ploeg van trainer Paulo Fonseca er geen te winnen. Het speelde drie keer gelijk en verloor vijf keer.

Stand Serie A - NOS

Bij Roma heeft oud-Feyenoorder Rick Karsdorp dit seizoen regelmatig een basisplaats. Hij speelde al 31 wedstrijden in alle competities en gaf in de Serie A vijf keer een assist. De 26-jarige verdediger scoorde zelf één keer. Karsdorp heeft bij Roma een aanvallende rol: coach Fonseca speelt in een 5-3-2-formatie (aanvallend 3-5-2), waardoor hij als een halve buitenspeler fungeert. In de returnwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk werd Karsdorp in de 58ste minuut gewisseld, een minuut daarvoor pakte hij een gele kaart en daardoor is hij voor de eerste wedstrijd tegen de Amsterdammers geschorst. Justin Kluivert staat ook onder contract bij Roma, maar wordt dit seizoen verhuurd aan RB Leipzig. Landskampioen in 2001 Roma werd drie keer kampioen van Italië, de laatste keer was in 2001. Een Europese trofee ontbreekt nog op de erelijst van Roma. Drie jaar geleden speelden de Romeinen wel de halve finale van de Champions League, in 1991 de finale van de UEFA Cup en in 1984 de finale van de Europa Cup 1.

Een miljoen Roma-fans vieren in 2001 de landstitel bij de Palatino-ruïnes - Getty Images

Ajax werd dit seizoen derde in de groepsfase van de Champions League en speelt zodoende in de Europa League. Het plaatste zich via Lille voor de achtste finales en Young Boys werd opzijgezet om de kwartfinales te bereiken. Die Zwitserse ploeg zat met AS Roma in de groepsfase van de Europa League. Roma was net als Ajax twee keer te sterk voor de ploeg uit Bern. De Italianen werden eerste in de poule, waar ook CFR Cluj en CSKA Sofia in zaten. Van der Meijde Ajax ontmoet Roma pas voor de tweede keer in Europees verband. Eerder troffen de ploegen elkaar in de tweede groepsfase van de Champions League in 2002/2003.

In het seizoen 2002/2003 was Ajax over twee duels beter dan AS Roma in de Champions League, mede door een snelle treffer in Rome van Andy van der Meude - ANP