Bestuurder die op Utrechtse tram botste was onder invloed

De bestuurder van het busje dat dinsdag op een tram botste in Utrecht, was onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol. Ook heeft hij een rood stoplicht genegeerd, maakte de politie vanmiddag bekend.

De tram op de Uithoflijn ontspoorde door de botsing. De voorste wagons liepen uit de rails en kwamen dwars over de weg naast het spoor te staan. De vijf passagiers en de twee bestuurders bleven ongedeerd. Er was wel veel schade en de tram kon volgens RTV Utrecht dagenlang niet worden ingezet.

De bestuurder van de bestelbus, een man van 23, werd door de politie meegenomen naar het bureau. Daar is vastgesteld dat hij onder invloed was. Wat hij had gebruikt is niet bekendgemaakt. De man is inmiddels weer vrijgelaten.