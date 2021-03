Weer financiële tegenvaller Floriade Almere: geen 5 miljoen van Qatar

De 5 miljoen euro die Qatar had toegezegd aan de Floriade in Almere, komt toch niet. Het geld was bedoeld als compensatie voor het feit dat de golfstaat besloot een eigen wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren, vlak voor de Almeerse Floriade.

Qatar heeft de tentoonstelling uitgesteld vanwege de coronapandemie en voelt zich nu niet langer geroepen een schadevergoeding te betalen aan Almere. "De expositie in Qatar is verplaatst naar 2023, waardoor deze compensatie niet meer aan de orde is", zegt een woordvoerder van de Floriade tegen Omroep Flevoland.

Het geld zou onder meer gebruikt worden voor de deelname van ontwikkelingslanden. "Nu moet hiervoor dus een alternatief worden bedacht."

Financiële tegenvallers

De Floriade wordt één keer per 10 jaar in Nederland gehouden en duurt een half jaar. In 2022 is de tentoonstelling in Almere, maar de organisatie van het evenement verloopt niet vlekkeloos. De gemeente Almere had 10 miljoen euro begroot voor de Floriade, maar door tegenvallers is de rekening intussen opgelopen tot zo'n 60 miljoen euro.

Vorig jaar kwam het doorgaan van de tentoonstelling op losse schroeven te staan. Toen besloot de gemeente het evenement te redden met een extra investering van ruim 16 miljoen euro.