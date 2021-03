Toch geen streep door 5 miljoen euro van Qatar voor Floriade Almere

Qatar houdt zich toch aan de belofte om 5 miljoen euro te schenken aan de Floriade in Almere. Omroep Flevoland berichtte eerder vandaag dat de bijdrage geannuleerd was, maar de omroep blijkt verkeerd te zijn voorgelicht door de Floriade.

Het geld werd door Qatar toegezegd als compensatie voor het feit dat de golfstaat besloot een eigen wereldtuinbouwtentoonstelling te organiseren, vlak voor de Almeerse Floriade. Maar die tentoonstelling is verplaatst naar 2023, waardoor de compensatie op losse schroeven leek te staan. Maar Qatar blijft bij de toezegging.

Financiële tegenvallers

De Floriade wordt één keer per 10 jaar in Nederland gehouden en duurt een half jaar. In 2022 is de tentoonstelling in Almere.

Het niet doorgaan van de Qatarese bijdrage zou een nieuwe tegenvaller hebben betekend, want de organisatie van het evenement verloopt niet vlekkeloos. De gemeente Almere had 10 miljoen euro begroot voor de Floriade, maar door tegenvallers is de rekening intussen opgelopen tot zo'n 60 miljoen euro.

Vorig jaar kwam het doorgaan van de tentoonstelling op losse schroeven te staan. Toen besloot de gemeente het evenement te redden met een extra investering van ruim 16 miljoen euro.