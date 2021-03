7425 nieuwe besmettingen, andere cijfers zijn minder zorgelijk

Coronatesten in Veldhoven - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7425 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 1254 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds 8 januari. Destijds was het aantal positieve tests aan het dalen, terwijl de trend nu juist sterk omhoog is. De afgelopen week steeg het aantal positieve testen met 22 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Daar staat tegenover dat de sterfte niet meer bovenmatig is (waarschijnlijk door de toenemende vaccinatie onder ouderen) en dat de druk op de ziekenhuizen de afgelopen weken hooguit mondjesmaat is gestegen. Ondanks het feit dat het aantal besmettingen al sinds de tweede week van februari stijgt. In zoverre er gesproken kan worden van een derde golf, is die dus anders van aard dan de eerste van een jaar geleden en de tweede van de voorbije winter.

Besmettingen corona 19 maart 2021 - NOS

Het afgelopen etmaal nam de bezetting in de ziekenhuizen wel licht toe. Er liggen nu 2041 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2000), van wie 579 op de IC (gisteren: 564), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Maar de IC-bezetting is al sinds begin februari niet meer boven de 600 geweest en het totaal met verpleegafdelingen erbij schommelt al lange tijd rond de 2000.

ZIekenhuisbezetting corona 19 maart 2021 - NOS

46 overleden covidpatiënten De overlijdens blijven sterk teruglopen. Volgens het CBS stierven er vorige week in Nederland niet meer mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. De twee weken daarvoor was er zelfs sprake van 'ondersterfte'. Bij het RIVM werden tot 10.00 uur 46 overleden covidpatiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 33. De afgelopen zeven dagen registreerde het instiuut gemiddeld 32 doden per dag, tegen 37 doden per dag een week eerder.

Doden corona 19 maart 2021 - NOS