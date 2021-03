Schmidt: 'Gehuurde Mvogo kan teruggehaald worden door zijn club'

Schmidt: 'Ziet ernaar uit dat we ons moeten richten op de tweede plaats' - NOS

PSV is nog maar net bekomen van de confrontatie met Feyenoord van vorige week (1-1), of de Eindhovenaren wacht alweer de volgende aanval op de tweede plaats. En nu van een directe belager: AZ volgt op slechts drie punten. "We moeten hard werken voor onze positie op de ranglijst", beseft PSV-trainer Roger Schmidt. "Het gat naar de eerste plaats, naar Ajax, is groot, dus het ziet ernaar uit dat we ons moeten richten op de tweede plaats, zodat we ons misschien kunnen kwalificeren voor de Champions League. We krijgen nu de kans om verder afstand te nemen van nummer drie. Daarom is het belangrijk dat we zondag winnen."

AZ en PSV - aftrap zondag in Alkmaar om 14.30 uur - is te volgen via het liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting is 's avonds te zien in de Studio Sport-uitzending van 19.00 uur op NPO 1. Alle samenvattingen van de eredivisiewedstrijden zullen ook te vinden zijn op NOS.nl en in de NOS-app.

Dat dat dan niet alleen tegen een concurrent maar ook in een vaderlandse topper gebeurt, vormt een mooie bijkomstigheid. "Dat zal goed zijn voor het zelfvertrouwen, ja, want dat is alweer even geleden." Al vijftien wedstrijden heeft PSV niet weten te winnen van Ajax, AZ of Feyenoord. "Maar ach, dat is volgens mij meer iets voor de media', relativeert Schmidt die kwestie meteen. "Volgens mij is er ook geen duidelijke oorzaak. En we hadden de laatste duels met Ajax en Feyenoord ook kunnen winnen." Mvogo onzeker voor volgend seizoen De van RB Leipzig gehuurde Yvon Mvogo zal in Alkmaar, zoals het hele seizoen al, onder de lat staan bij PSV. Maar of dat na de zomer ook nog het geval is, valt nog te bezien. "O, ik weet niet zeker of ik daar iets over mag zeggen. We hebben hem inderdaad voor twee jaar gehuurd. Maar in de overeenkomst staat een optie dat zijn club hem na één jaar kan terughalen."

