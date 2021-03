Worstelaarster Blaszka verliest en houdt één kans over op deelname Spelen

Worstelaarster Jessica Blaszka heeft zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest niet kunnen plaatsen voor de Spelen. In de klasse tot 53 kilogram vrije stijl verloor ze in de kwartfinales van de Russische Stalvira Orsjoesj: 3-14.

Blaszka had de finale moeten halen om naar Tokio te gaan. In mei heeft ze nog een laatste kans op een olympisch ticket bij een OKT voor alle worstelaars die zich dan nog niet hebben geplaatst.

Europees zilver en twee operaties

Sinds haar zilveren EK-medaille van vorig jaar februari kwam de 28-jarige Blaszka niet meer in actie. Ze gebruikte de coronapauze om zich twee keer te laten opereren aan haar scheenbeen. Daar zat een cyste.

Blaszka was in 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar ooit op de Spelen. In Rio de Janeiro strandde ze echter al in de eerste ronde.