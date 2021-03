Ajax treft Roma in kwartfinales Europa League, bij winst wacht mogelijk United

Ajax is bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League op het UEFA-hoofdkantoor in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan het Italiaanse AS Roma. De heenwedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld op 8 april, een week later is de return.

Ajax had ook Granada, Arsenal, Dinamo Zagreb, Slavia Praag, Villarreal of Manchester United kunnen treffen, maar het werd de nummer zes van Italië. Rick Karsdorp is regelmatig basisspeler bij Roma, maar moet het eerste duel met Ajax missen vanwege een schorsing.

Als Ajax zich plaatst voor de halve finales, dan is daarin United of Granada de tegenstander.