Titelverdediger Bayern treft PSG in kwartfinales Champions League

Real Madrid is gekoppeld aan Liverpool. De andere wedstrijden zijn Manchester City-Borussia Dortmund en FC Porto-Chelsea.

In de kwartfinales van de Champions League neemt titelverdediger Bayern München het op tegen Paris Saint-Germain. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon uitgewezen.

Er is ook meteen geloot voor de halve finales. De winnaar van de wedstrijd tussen Bayern München en PSG speelt tegen Manchester City of Borussia Dortmund. De andere halve finale wordt een tweeluik van de winnaars van FC Porto-Chelsea en Real Madrid-Liverpool.

Liverpool en Real Madrid treffen elkaar ook opnieuw. In 2018 stonden zij tegenover elkaar in de eindstrijd. Die werd met 3-1 gewonnen door de Spanjaarden.

De wedstrijd tussen Bayern en PSG is een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen trokken de Duitsers aan het langste eind. Het enige doelpunt werd gemaakt door Kingsley Coman.

Speeldata

Op 6 en 7 april zijn de eerste kwartfinales. Een week later worden de returns gespeeld. De eerste halve finales zijn op 27 en 28 april, op 4 en 5 mei wordt beslist wie er in de finale mogen strijden om de beker met de grote oren.

De eindstrijd is op zaterdag 29 mei in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul.