Muizenplaag teistert Australische deelstaat

De Australische deelstaat New South Wales heeft last van de ergste muizenplaag in tientallen jaren. Vooral boeren hebben er last van. Die zien hun oogst verloren gaan.

Op videobeelden is te zien hoe een boerderij in de stad Gilgandra is overspoeld door een ontelbaar aantal muizen. "In de nacht beweegt de grond gewoon met duizenden en duizenden muizen die rondrennen", zei een boer tegen Australische media.

Bijten

De knaagdieren bijten ook. Drie mensen zijn in het ziekenhuis behandeld na een beet. De diertjes gaan ook woningen binnen op zoek naar voedsel. Onder meer in voorraadkasten en linnenkasten leven ze zich uit, zegt een muizenexpert.

Supermarkten moeten noodgedwongen hun voedsel verpakken in afgesloten containers. Maar in sommige gevallen bijten ze zelfs daar doorheen.

Pogingen om de dieren te bestrijden zijn mislukt. Zo werken muizenvallen nauwelijks. De bewoners hopen op zware regenval zodat de muizen mogelijk verdrinken. Experts waarschuwen dat de diertjes juist naar boven komen als het regent. Komend weekend wordt in delen van New South Wales veel regen verwacht.