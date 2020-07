GGD: 45 Schipholpassagiers bleken thuis besmet, maar anderen niet aangestoken

De afgelopen vier weken zijn op Schiphol 38 vliegtuigen geland waarin mensen zaten die mogelijk besmet waren met het coronavirus. In totaal gaat het om 45 passagiers die na terugkeer in Nederland corona bleken te hebben. Het is niet zeker of zij het virus al tijdens hun vliegreis bij zich droegen of dat ze het pas daarna hebben opgelopen.

Als iemand besmet is met het coronavirus onderzoekt de GGD met wie de patiënt allemaal in contact is geweest. "Als blijkt dat hij in zijn besmettelijke periode een vlucht heeft gemaakt, nemen we contact op met de betreffende luchtvaartmaatschappij om de passagierslijst op te vragen", zegt Milly Haverkort, internist-infectioloog bij de GGD Kennemerland.

Op basis daarvan kijkt de GGD wie van de andere passagiers in de buurt van de coronapatiënt heeft gezeten. Het gaat om reizigers die een plek hadden binnen twee stoelen in elke richting van de besmette passagier. De GGD neemt contact met hen op en vraagt hun om veertien dagen in quarantaine te gaan.

Tot nu toe zijn in de groep reizigers die op deze manier zijn benaderd geen nieuwe besmettingsgevallen gevonden. De 45 mensen die na hun vliegreis corona bleken te hebben, hebben dus geen medepassagiers besmet.

Rioolwater

Overigens wijst ook het rioolwater van Schiphol erop dat er reizigers met het coronavirus op de luchthaven zijn geweest. Het onderzoeksinstituut KWR, dat voor een aantal locaties in Nederland bekijkt hoeveel erfelijk materiaal van het virus er in het rioolwater zit, trof op Schiphol deze week een hogere concentratie aan dan vorige week.

"Die concentratie is de laatste tijd inderdaad iets toegenomen", zegt GGD-arts Haverkort. "Er lopen dus mensen op Schiphol rond die corona hebben, maar dat wil niet zeggen dat zij ook besmettelijk zijn."

'Systeem niet waterdicht'

Alle passagiers die vertrekken of aankomen op Schiphol en ouder zijn dan 13 jaar moeten een gezondheidsverklaring hebben ingevuld. Daarop moeten ze bijvoorbeeld aangeven of ze koorts hebben of last hebben van keelpijn. Mensen met zulke klachten mogen het vliegtuig niet in.

De GGD controleert steekproefsgewijs of passagiers een gezondheidsverklaring bij zich hebben. Maar waterdicht is dat systeem niet, erkent Haverkort. Zo kunnen passagiers (nog) geen klachten hebben, maar wel besmet zijn. "Er zijn geen garanties."