Vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen, annuleringssubsidie voor organisatoren

Organisatoren van concerten, festivals, sportwedstrijden en congressen kunnen weer beginnen met het plannen van hun evenementen na 1 juli, zegt het demissionaire kabinet. Mochten er door coronamaatregelen toch evenementen geannuleerd moeten worden, dan krijgen de organisatoren een soort annuleringssubsidie van de overheid.

De organisaties krijgen 80 procent van de gemaakte kosten terug als gift. De rest van het bedrag wordt uitgekeerd als lening. Voor de regeling is 385 miljoen euro gereserveerd. De regeling geldt voor evenementen tot 31 december. Evenementen die vorig of dit jaar al in gang waren gezet, vallen onder deze regeling als zij verplaatst worden naar een datum na 1 juli.

Het kabinet verwacht dat er vanaf die datum meer mogelijk is, al blijft het onzeker. Naar verwachting is in juli iedereen vanaf 18 jaar ingeënt of heeft een eerste prik gehad.

Ook de positieve ervaringen met de zogenoemde fieldlabs, zoals een dancefeest in Ziggo Dome, zijn voor het kabinet aanleiding met deze regeling te komen. Demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken: "Niet alleen de organisatoren, ook het publiek hunkert weer naar een concert, een festival, een voetbalwedstrijd. Hopelijk kunnen we in de zomer weer met zijn allen genieten op een evenement."

Perspectief

Door de coronacrisis en de geldende maatregelen konden in 2020 de meeste evenementen niet doorgaan. De annuleringskosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering. Inmiddels hebben verzekeraars deze optie uit hun annuleringspolissen geschrapt.

Demissionair minister Van Engelshoven van Cultuur: "In mijn gesprekken met vertegenwoordigers van de festivalbranche kwam vooral naar voren dat ze perspectief nodig hebben om te kunnen starten met organiseren. Deze regeling biedt ze die zekerheid."