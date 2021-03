Doelman Stekelenburg maakt rentree in Oranjeselectie, St. Juste debuteert

Doelman Maarten Stekelenburg en verdediger Jeremiah St. Juste zijn de opvallendste namen in de 24-koppige selectie van bondscoach Frank de Boer voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal.

De 38-jarige Stekelenburg speelde in november 2016 zijn laatste interland in en tegen Luxemburg (1-3).

Oranje start aan het eind van deze maand de kwalificatiecyclus voor het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar met de wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar.

De Boer had Stekelenburg, die bij de Amsterdammers een basisplaats heeft sinds de dopingschorsing van eerste keeper André Onana, ook al opgenomen in de voorlopige selectie. De 58-voudig international maakte in oktober 2017 voor het laatst deel uit van de Oranjeselectie.

Donderdag moest Stefan de Vrij zich afmelden voor Oranje. De verdediger van Internazionale is positief getest op het coronavirus en zit in thuisquarantaine.

Wout Weghorst en Quincy Promes ontbreken.