Verdachten overval op Nikkie de Jager voor de rechter

YouTube-ster Nikkie de Jager is vorig jaar, toen ze in haar huis werd overvallen en beroofd, vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. De officier van justitie heeft dat gezegd op de inleidende zitting van de rechtszaak tegen twee verdachten.

De overval was in augustus en zou gepleegd zijn door vier mannen. Ze gingen er volgens Omroep Brabant met een grote hoeveelheid sieraden en een tas van een designermerk vandoor.

Visagiste De Jager, beter bekend al NikkieTutorials, noemde de overval "een van de meest engste en traumatische gebeurtenissen in mijn leven".

Derde verdachte aangehouden

Justitie verdenkt verdachten Hamza T. (22) en Eddie N. (24) ervan dat ze hun slachtoffers met kracht hebben vastgepakt en een vuurwapen tegen de borst hebben gedrukt. Ze zitten sinds 8 december vast en worden ook nog verdacht van drie andere overvallen.

Een derde verdachte in de zaak-De Jager is gisteren aangehouden in het buitenland. Deze man wordt ook nog verdacht van twee andere overvallen.

Zeven overvallen

De drie verdachten maken volgens justitie deel uit van een groep van zeven mannen die in wisselende samenstelling overvallen zouden hebben gepleegd in Uden, Dordrecht, Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht en Mijnsheerenland.

Vanmiddag staan er nog meer mogelijke leden van de groep terecht, onder meer voor een overval op voetbalanalist René van der Gijp.