Vandaag 40 jaar geleden: PSV toont per brief interesse in jeugdspeler Van Basten

Ajax en FC Utrecht hadden al interesse getoond in Van Basten, maar het archief van Ajax toont een brief die aantoont dat ook PSV achter hem aanzat.

Marco van Basten als PSV-icoon in plaats van Ajax-icoon. Het had zomaar gekund. Op 19 maart 1981 - vandaag precies veertig jaar geleden - ondernam PSV een poging om de dan 16-jarige jeugdspeler van Elinkwijk aan zich te binden.

Kees Ploegsma, de secretaris van PSV, nodigt Van Basten in de brief uit voor een testwedstrijd: "Om makkelijker te kunnen beoordelen over je voetbalcapaciteiten. Eventuele reiskosten zullen wij vergoeden."

Een paar weken na de brief van PSV tekende Van Basten een jeugdcontract bij Ajax. Dat was een handgeschreven contract, wat erop kan duiden dat de Amsterdammers haast hadden om de talentvolle aanvaller vast te leggen.

In 1982 debuteert Van Basten voor Ajax

Nog geen jaar later - op 3 april 1982 - debuteerde Van Basten al in het eerste van Ajax. Hij viel tegen NEC in voor Johan Cruijff en scoorde direct.