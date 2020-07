Leeds United keert na zestien jaar terug naar de Premier League

Leeds United keert na zestien jaar afwezigheid terug naar de Premier League. De promotie werd een feit na een 2-1 verlies van concurrent West Bromwich Albion tegen Huddersfield Town. Leeds won gisteren al van Barnsley (1-0).

De eerste twee ploegen promoveren naar de Premier League. Ook de titel is binnen handbereik voor Leeds. Alleen Brentford, dat derde staat op zes punten met nog twee wedstrijden te gaan, zou in theorie nog kampioen kunnen worden. West Bromwich Albion staat nu nog tweede, maar heeft nog maar één wedstrijd te spelen. Directe promotie staat daardoor op de tocht.

Van Champions League naar League One

In het seizoen 2000/2001 was Leeds United nog een grote club en kwam het nog uit in de Champions League. De club degradeerde in 2004 uit de Engelse Premier League en daalde later, mede door financiële problemen, nog verder af naar het derde niveau in Engeland. In 2010 keerde de club terug op het tweede niveau.

Leeds krabbelde langzaam maar zeker weer op en vooral onder Marcelo Bielsa, trainer sinds 2016, had de club de stijgende lijn weer te pakken. De coach, met als bijnaam El Loco, was eerder onder meer bondscoach van Argentinië en Chili en trainer bij Athletic Club en Olympique Marseille. Bielsa is voorstander van aanvallend en agressief voetbal.

In het verleden was Leeds United een succesvolle club. Twee keer werd de Jaarbeursstedenbeker, de voorloper van de UEFA Cup, gewonnen (in 1968 en 1971), één keer veroverde de club de FA Cup (in 1972) en drie keer werden The Whites landskampioen (in 1969, 1974 en 1992).