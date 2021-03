Warming-up: Schmidt wil nu eens winnen van topclub • Ajax kent route naar Gdansk

Zondag wordt een belangrijke dag voor PSV, aldus trainer Roger Schmidt op de persconferentie voor de topper tegen AZ. "Het is belangrijk om te winnen van een directe concurrent. We staan tweede en moeten vechten voor die plek. In een direct duel kun je afstand nemen."

AZ staat derde, op drie punten van PSV, en kan bij een zege dus in punten gelijk komen. Het doelsaldo (+31 om +23) is nog in het voordeel van de Eindhovenaren.

Uiteraard kwam op de persconferentie ook de slechte statistiek van PSV tegen grote teams weer voorbij: de 1-1 tegen Feyenoord van afgelopen zondag was de vijftiende wedstrijd op rij waarin PSV niet wist te winnen van Ajax, Feyenoord of AZ.

"De media zijn daar meer mee bezig dan ik", zei Schmidt. "Wij focussen op onze eigen situatie en het belang van de tweede plek, waarmee je je zou kunnen kwalificeren voor de Champions League."

"Maar het is natuurlijk goed voor het zelfvertrouwen als je weer eens wint van een topclub. Het is lang geleden. We hebben dit seizoen goed voetbal laten zien tegen de grote teams, maar we moeten laten zien dat we ook kunnen winnen."