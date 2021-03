Warming-up: Feyenoord neemt na onrustige week afscheid van Brard

De van RB Leipzig gehuurde Yvon Mvogo zal zondag onder lat staan bij PSV tegen AZ. Maar of dat na de zomer ook nog het geval is, valt nog te bezien. "O, ik weet niet zeker of ik daar iets over mag zeggen", zei PSV-coach Roger Schmidt op de persconferentie. "We hebben hem inderdaad voor twee jaar gehuurd. Maar in de overeenkomst staat een optie dat zijn club hem na één jaar kan terughalen."

Vandaar ook dat FC Twente-doelman Joël Drommel vrijwel zeker naar Eindhoven komt. "Dat is een goede keeper", beaamt Schmidt die de transfer echter niet kan bevestigen. "We zijn natuurlijk ook al naar het elftal van volgend seizoen aan het kijken. Lars Unnerstall vertrekt naar Twente. We bekijken alle goede keepers in Europa en bepalen dan wat het beste is voor ons."

Lees meer over de persconferentie van Roger Schmidt.