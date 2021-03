Warming-up: De Boer haalt Stekelenburg bij Oranje • Europa League-loting

Feyenoord heeft niet genoeg geld om alle seizoenkaarthouders en zakelijke relaties te compenseren voor alle wedstrijden zonder publiek. Dat heeft algemeen directeur Mark Koevermans laten weten in een videoboodschap.

Supporters van Feyenoord kunnen het aankoopbedrag voor hun betaalde jaarkaart terugvragen omdat ze dit seizoen vanwege corona bijna niet naar het stadion mochten. "In totaal gaat het om circa 15 miljoen euro. Een bedrag dat de club niet in kas heeft, maar dat we uiteindelijk wel moeten uitkeren als iedereen zijn of haar geld terugvraagt van Feyenoord", aldus Koevermans.

Er zijn supporters die al hebben aangegeven af te zullen zien van restitutie. "We hopen dat nog velen dit voorbeeld kunnen en willen volgen als je de mogelijkheid hebt en je de club niet alleen moreel, maar ook financieel wilt steunen. Voor nu, recht uit ons rood-witte hart: dank voor je onvoorwaardelijke steun en trouw aan Feyenoord."

