Van Ark: geen florissante uitgangssituatie voor versoepelingen

Minister Van Ark vindt de situatie rond het coronavirus zorgelijk. Dat zei ze vanochtend voor de ministerraad in een reactie op vragen over mogelijke versoepelingen van de maatregelen. Ze wilde daar niet op vooruitlopen en benadrukte dat er nog allerlei overleggen komen, onder meer zondag in het Catshuis.

Maar de demissionaire minister voor Medische Zorg zei ook dat ze terughoudend wil zijn met al te positief te zijn over de mogelijkheden. Ze wees erop dat het aantal besmettingen hoog is, dat er meer dan 2000 patiënten met corona in het ziekenhuis liggen en dat iemand met corona nog steeds gemiddeld meer dan één ander besmet. Ze noemde dat geen florissante uitgangspositie.

Vorige week zei premier Rutte dat er vanaf 31 maart versoepelingen komen, als de cijfers zich goed ontwikkelen. Dan zouden de terrassen misschien weer open kunnen, er zouden meer mogelijkheden kunnen komen om te winkelen en studenten in het hoger onderwijs zouden weer voor een deel naar college kunnen.

Reality check

Van Ark zei daarover vandaag dat het van belang is om "perspectief te houden". Maar ze benadrukte dat wel de clausule geldt "als het kan". Ze noemde zichzelf een optimistisch mens, maar ze zei ook dat er een "realitycheck" moet komen: "Ik was vorige week in een ziekenhuis in Veldhoven om op de intensive care met verpleegkundigen te praten. Achter me gingen de piepjes af. Dat is wel de realiteit en er lagen ook dertigers in het ziekenhuis."

Ze voegde eraan toe dat er "flink wordt gevaccineerd" en dat veel mensen al corona hebben gehad. "Dat moeten we allemaal gaan bekijken." Van Ark verwacht dat er pas begin volgende week besluiten worden genomen.

Avondklok

Van Arks collega Van Engelshoven zei vanochtend te hopen dat het hoger onderwijs weer open kan en dat er ook alle reden is om die stap te zetten: "We hebben natuurlijk zorgen over de besmettingscijfers, maar we zien ook hoe het gaat met de studenten." Ze sprak over de "nood die er bij hen is om weer te studeren".

Over de avondklok zei minster en D66-leider Kaag dat "dat die maatregel er heel snel af moet". Volgende week zondag gaat de zomertijd in en dan wordt een avondklok volgens Kaag nog lastiger, zeker voor jonge mensen.