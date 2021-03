Kaag: avondklok moet er heel snel af, mede wegens zomertijd

D66-leider en demissionair minister Kaag vindt dat de avondklok "er heel snel af moet". Volgende week zondag gaat de zomertijd in en dan wordt het volgens Kaag nog lastiger om je aan de avondklok te houden, zeker voor jonge mensen. Het kabinet buigt zich de komende dagen weer over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen. Daar zijn weer diverse overleggen over, onder meer zondag in het Catshuis en dinsdag is er dan weer een persconferentie.

Vorige week zei premier Rutte dat er vanaf 31 maart versoepelingen komen, als de cijfers zich goed ontwikkelen. Dan zouden de terrassen misschien weer open kunnen, er zouden meer mogelijkheden kunnen komen om te winkelen en studenten in het hoger onderwijs zouden weer voor een deel naar college kunnen.

Voor en na de ministerraad benadrukten vanochtend veel betrokkenen dat er nog geen besluiten zijn genomen, maar Kaag zei wel dat bij veel mensen de rek eruit is. Ze voegde eraan toe dat D66 al langer pleit voor een "verbreding van de aanpak" in de coronacrisis. Ze wees erop dat D66 woensdag bij de verkiezingen heeft gewonnen en volgens haar moet dat worden "vertaald", ook in de aanpak van de coronacrisis.

'7500 besmettingen'

Minister Grapperhaus (CDA) zei na de ministerraad dat het aantal besmettingen op één dag inmiddels is gestegen naar 7500. Hij loopt daarmee vooruit op de RIVM-cijfers die later vandaag bekend worden gemaakt. "Ik sta hier niet in een ontspannen stemming van: laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. We moeten echt heel behoedzaam zijn." Over een mogelijk afschaffen van de avondklok zei hij dat de situatie te ernstig is om daar nu al over te speculeren, de ene of de andere kant op.

Ook zijn collega-minister Van Ark (VVD) zei dat ze terughoudend wil zijn met al te positief te zijn. Ze wees erop dat het aantal besmettingen hoog is, dat er meer dan 2000 patiënten met corona in het ziekenhuis liggen en dat iemand met corona nog steeds gemiddeld meer dan één ander besmet. Ze noemde dat geen florissante uitgangspositie.

Realitycheck

Over mogelijke aanpassingen van de maatregelen zei Van Ark dat het van belang is om "perspectief te houden". Maar ze benadrukte dat wel de clausule geldt "als het kan". Ze noemde zichzelf een optimistisch mens, maar ze zei ook dat er een "realitycheck" moet komen: "Ik was vorige week in een ziekenhuis in Veldhoven om op de intensive care met verpleegkundigen te praten. Achter me gingen de piepjes af. Dat is wel de realiteit en er lagen ook dertigers in het ziekenhuis."

Minister Van Engelshoven (net als Kaag van D66) zei vanochtend te hopen dat het hoger onderwijs weer open kan en dat er ook alle reden is om die stap te zetten: "We hebben natuurlijk zorgen over de besmettingscijfers, maar we zien ook hoe het gaat met de studenten." Ze sprak over de "nood die er bij hen is om weer te studeren".