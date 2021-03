Rechter: horeca-ondernemers zijn aan het verkeerde loket

Koninklijke Horeca Nederland is niet ontvankelijk verklaard in een zaak tegen de Staat. De belangenorganisatie wilde via een kort geding snellere uitbetaling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten afdwingen, maar volgens de rechter zijn ze bij de kortgedingrechter aan het verkeerde adres. "Ze moeten bij de bestuursrechter zijn."

Een groot aantal ondernemers kreeg eerder dit jaar het bericht van de overheid dat een aanvulling op de TVL-steun niet zoals verwacht eind februari zou worden betaald, maar "binnen 16 weken". De vertraging zou te maken hebben met "ingrijpende systeemwijzigingen".

Volgens de brancheorganisatie komen veel cafés en restaurants hierdoor in financiële problemen. Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, reageerde destijds onthutst: "Het is in een lange reeks de zoveelste klap in je gezicht."

KHN moet nu nog met een reactie komen.