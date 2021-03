Kwart van jongeren ontevreden met lichaam, 'buik grootste probleem'

"Er is door de maatschappij een beeld opgelegd over hoe je eruit moet zien, wat op sociale media nog eens wordt versterkt. Daar word ik soms onzeker van", schreef een deelnemer.

60 procent van de jonge vrouwen en 37 procent van de jonge mannen hebben zeker wekelijks negatieve gedachten over hoe hun lichaam eruitziet. Zij denken dan aan hun gewicht, de vorm van hun lijf of een bepaald lichaamsdeel.

Bijna een kwart van de Nederlandse jongeren is onzeker over het eigen lichaam. Bij jonge vrouwen ligt dat percentage hoger: van hen is 31 procent niet blij met het eigen spiegelbeeld. Dat blijkt uit onderzoek door 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, in samenwerking met NPO 3FM.

Het onderzoek van 3Vraagt werd afgenomen in samenwerking met Brandpunt+. EenVandaag stuurt een keer per maand een vragenlijst naar jonge deelnemers. Dit onderzoek is gepubliceerd in de aanloop naar de eerste aflevering van de online serie Het Goddelijke Lichaam, over de drang naar perfectie onder druk.