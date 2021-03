Verkenners willen vaart maken, maar puzzel is complex

Verkenners - ANP

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat alle fractieleiders na de verkiezingen naar de koningin moesten om te vertellen hoe het volgens hen na de verkiezingen verder moest. Maar sinds 2012 gaat het zonder het staatshoofd en doet de Kamer het zelf, via een verkenner. Henk Kamp en Edith Schippers vervulden de rol al eerder, sinds gisteren hebben we er niet één maar twee tegelijk. Die twee, Kajsa Ollongren van D66 en Annemarie Jorritsma van de VVD, gaan vandaag aan de slag. Allereerst gaan ze praten over hun werkwijze en strategie. Maandag willen ze de gesprekken met de fractievoorzitters starten. Het was gisteren nog niet duidelijk of ze dan met de grootste of juist de kleinste partij beginnen. Of nog weer anders. Complexe puzzel Dat ze met zijn tweeën zijn aangesteld, heeft alles te maken met de complexe puzzel die hun te wachten staat. Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig met twee grote partijen waarvan het wegens de uitslag voor de hand ligt dat ze samen beginnen. Maar het staat niet zomaar vast dat deze partijen op dezelfde voet verder willen als in het vorige kabinet. Sterker nog: Kaag liet zich meermalen ontvallen dat ze het tijd vindt voor een meer progressieve en groenere koers. Vraag is in hoeverre de VVD, de grootste, daarin mee wil.

Quote Weliswaar heeft de VVD mooi gescoord en D66 ook, maar er zijn ook heel veel partijen die niet zo mooi gescoord hebben. En er zijn ook wel heel veel partijen van kleine omvang. Dus het is ingewikkeld Annemarie Jorritsma, verkenner

De grootste oppositiepartij (PVV) is niet in beeld voor deelname. Wilders wil alleen met Rutte samen als de immigratie sterk wordt ingeperkt . Rutte houdt net als in 2017 de boot af zolang Wilders zijn "minder Marokkanen" uitspraken en het willen sluiten van moskeeën niet terugneemt. Ook met Forum wil Rutte niet, zo zei hij voor de verkiezingen na berichten over racistische appjes binnen de partij. Dat D66 en ChristenUnie samen verder gaan ligt ook niet voor de hand: bij medisch-ethische kwesties als de wet voltooid leven en bijvoorbeeld de vijf dagen bedenktijd voor abortus staan D66 en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar. Kaag zei voor de verkiezingen niets in een regeerakkoord te willen vastleggen maar de kwesties als vrije keuze aan de Kamer te willen laten. Segers noemde dat op zijn beurt weer "politieke arrogantie". Waar partijen als GroenLinks, SP, of PvdA misschien voor D66 voor de hand liggen, zal de VVD wellicht kijken naar een partij als JA21. Volt zou misschien bij zowel VVD als D66 kunnen aansluiten, maar leider Dassen liet gisteren weten een plek in de oppositie logischer te vinden. Kamerdebat Al met al wacht de verkenners de komende tijd geen eenvoudige klus. Over elf dagen, op 30 maart, worden ze geacht hun verkenning af te hebben. 31 maart wordt de nieuwe Kamer geïnstalleerd en dan kan een datum voor een debat over de formatie worden vastgesteld. Jorritsma sprak gisteren van een complexe situatie. "Weliswaar heeft de VVD mooi gescoord en D66 ook maar er zijn ook heel veel partijen die niet zo mooi gescoord hebben. En er zijn ook wel heel veel partijen van kleine omvang." Omdat er "zowel in de politiek als maatschappij" ook behoefte is aan "niet al te lang" zullen de verkenners proberen vaart te maken. En dat hopen ze ook voor de formatie die daarna volgt. "Maar het moet ook allemaal goed gebeuren. Het betekent dat we hard aan de slag moeten."

