Inwoners Parijs ontvluchten stad • Huisarts verwijst patiënt weer vaker door

Om 08.45 uur hebben 180 Europese radiostations het nummer 'You'll never walk alone' van Gerry & The Pacemakers gedraaid. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook al op dat tijdstip.

3FM-dj Sander Hoogendoorn bedacht de actie vorig jaar, om iedereen hoop en moed te geven.

De Belgische radiopresentator Sven Pichal vond het een goed idee om het dit jaar opnieuw te doen. "Misschien een ideaal moment om opnieuw te verenigen met muziek", zei Pichal eerder deze week.

Het nummer van Gerry & The Pacemakers was om 08.45 uur ook te horen in de Belgische trein en metro.