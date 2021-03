Grapperhaus: 'We moeten echt heel behoedzaam zijn' • Twee miljoen prikken gezet

Minister Grapperhaus zei na de ministerraad dat het aantal besmettingen op één dag inmiddels is gestegen naar 7500. Hij loopt daarmee vooruit op de RIVM-cijfers die later vandaag worden bekendgemaakt.

"Ik sta hier niet in een ontspannen stemming van: laten we eens kijken wat er allemaal kan gebeuren. We moeten echt heel behoedzaam zijn." Over een mogelijk afschaffen van de avondklok zei hij dat de situatie te ernstig is om daar nu al over te speculeren, de ene of de andere kant op.