Grapperhaus: 'We moeten behoedzaam zijn' • Finland schort gebruik AstraZeneca alsnog op

Evenementenbouwers noemen het "zeker een positief signaal" dat de voorbereidingen voor concerten, festivals en sportwedstrijden weer kunnen beginnen. "Maar het is zeker geen wondermiddel waarmee alles weer kan", zegt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers, bij NPO Radio 1.

Het demissionaire kabinet kondigde vanmiddag aan dat evenementen vanaf 1 juli weer kunnen plaatsvinden; als ze toch moeten worden geannuleerd, krijgen organisatoren 80 procent van hun kosten vergoed. En volgens Jansen is het "best wel een vraag" of organisatoren dat risico willen aangaan. "Dat moet iedereen voor hemzelf of haarzelf nagaan en inschatten, want we zitten nu al in jaar 2 van stilstand."

De woordvoerder noemt het daarnaast een "ontzettende zorg" dat het regelen van vergunningen bij gemeentes in coronatijd lastig gaat. "We merken dat er heel veel voorzichtigheid is. Wat op zich goed is, maar als het leidt tot verlamming niet. Bovendien weten gemeentes soms niet goed hoe ze met de vergunningsaanvragen moeten omgaan. En dan is de reactie soms; we doen maar even niets."

"Er zal binnen het Veiligheidsberaad en betrokken ministeries een richtlijn moeten komen over hoe hiermee om te gaan."