Oeigoerse ouders gedwongen gescheiden van kind: 'Je wil niet weten hoe pijnlijk het is'

Dat beschrijft Amnesty International in een rapport dat vandaag uitkomt. De mensenrechtenorganisatie sprak voor het rapport met zes Oeigoerse families, die nu in Nederland, Australië, Canada, Italië en Turkije wonen. Deze families verlieten China voor 2017 toen de Chinese autoriteiten hun onderdrukking van de Oeigoeren en andere moslims intensiveerden.

Oeigoerse ouders die vanwege werk of studie vanuit China naar het buitenland zijn gegaan, hebben vaak al jaren hun kinderen niet meer gezien of gesproken. Hun - vaak jonge - kinderen worden vastgehouden in 'staatsweeshuizen', en mogen geen contact meer hebben met hun families.

Volgens Amnesty International zitten sinds 2017 een miljoen Oeigoeren vast in deze 'heropvoedingskampen' in de noordwestelijke regio Xinjiang. Ze worden daar volgens Amnesty gehersenspoeld en gemarteld. Vorige maand berichtte de Britse omroep BBC over stelselmatige verkrachting en marteling in de kampen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie.

Rizwangul behoort tot een van die zes Oeigoerse families. Zij moest in 2017 per telefoon afscheid nemen van haar zoon, vertelt ze telefonisch aan de NOS. "Ik verbleef op dat moment voor mijn werk in Dubai en mijn zoon was bij familie in China. Hij vroeg aan mij wanneer hij me weer zou zien. Ik zei tegen hem: 'Hopelijk in de zomervakantie.' Maar ik wist dat het niet goed zat en dat ik hem die zomer niet meer zou zien."

Daarna moest ze ophangen. Een familielid zei dat bellen te gevaarlijk is.

Dat gesprek is nu vier jaar geleden. Rizwangul had nooit gedacht dat ze haar zoon misschien nooit meer zou zien. Ook zij kan niet terug naar China omdat ze bang is dat ze dan wordt opgepakt. Bovendien riskeert ze de veiligheid van haar familie als ze dat zou doen. Ze wil dan ook alleen met haar voornaam genoemd worden.

"In China kon ik moeilijk werken. Ik moest mijn hoofddoek afdoen op mijn werk en wij Oeigoeren hebben het heel zwaar. We worden onderdrukt. Het is echt moeilijk om daar vrij te zijn. Oeigoeren maken daar echt geen kans. Dus besloot ik naar het buitenland te gaan."

Na overleg met haar familie besloot Rizwangul naar het buitenland te gaan. Haar zoon bleef achter bij familie in China. Tijdens de vakanties ging ze terug om haar zoon te zien en ze belde bijna elke dag met hem. Daar kwam dus plotseling een einde aan in 2017.