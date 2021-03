Wekdienst 19/3: Verkiezingen op Curaçao • Ministerraad over coronamaatregelen

Wat heb je gemist?

Diplomaten van de VS en China hebben elkaar publiekelijk beschuldigd bij de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee landen sinds de Amerikaanse president Biden aan de macht is.

Bij de ontmoeting in Anchorage in de Amerikaanse staat Alaska begon de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken de ontmoeting met het uitspreken van zijn "diepe bezorgdheid" over onder meer het handelen van China in Hongkong, de rol van het land bij cyberaanvallen op de VS en andere zaken die volgens hem de "stabiliteit op de wereld" bedreigen.

De Chinese topdiplomaat Yang reageerde met een betoog van meer dan tien minuten in plaats van de geplande twee minuten, waarin hij onder meer Amerika beschuldigde van het opdringen van "een eigen versie van democratie", terwijl de VS daar zelf juist mee worstelt, doelend op de bestorming van het Capitool. Ook had hij het over racisme en het in zijn ogen agressieve buitenlandse beleid van de VS.

Ander nieuws uit de nacht

Kartelleden lokken konvooi in Mexico in hinderlaag, dertien agenten gedood: op sociale media circuleren foto's van de aanslag, waarop te zien is dat meerdere politieauto's zijn doorzeefd met kogels.

Onderzoek naar acteur Armie Hammer vanwege mogelijke verkrachting: een vrouw beschuldigde hem onder meer van verkrachting. Hammer had belangrijke rollen in The Social Network en Call Me By Your Name.

Vijf jongeren opgepakt voor reeks mishandelingen in Cuijk: de verdachten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud. Enkele leden uit de groep zouden verantwoordelijk zijn voor mishandelingen tussen augustus en oktober vorig jaar

En dan nog even dit:

Bordspel Monopoly krijgt nieuwe Algemeen Fonds-kaarten. Het is voor het eerst dat die kaarten in de 86-jarige geschiedenis van het spel worden aangepast.

Monopoly-eigenaar Hasbro wil het spel moderniseren. Het Amerikaanse speelgoedbedrijf legt in een persbericht uit dat kaarten met daarop bijvoorbeeld geldprijzen voor schoonheidswedstrijden eigenlijk "een tijd geleden" al aangepast hadden moeten worden.

Fans van het spel kunnen via een website zelf bepalen wat er op de zestien nieuwe kaarten gedrukt moet worden. Zo zouden spelers straks niet naar de gevangenis hoeven, omdat ze een puppy hebben gered. Of er wordt een boete opgelegd, omdat er bij een buurtfeest geen afval is gescheiden.