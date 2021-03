Ervaring helpt Alaphilippe niet: 'Ken afdaling Poggio nog steeds niet'

Alaphilippe kent afdaling Poggio nog steeds niet: 'Alsof je met ogen dicht rijdt' - NOS

Milaan-Sanremo is zaterdag het eerste Monument van dit wielerseizoen en kent drie topfavorieten voor de zege: Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. De Nederlandse troef debuteerde vorig jaar met een dertiende plaats, terwijl Van Aert zegevierde door de Fransman, die op alle drie de podiumplaatsen heeft gestaan in Sanremo, in de sprint te kloppen. Na ongeveer 290 kilometer koers beginnen de renners in Milaan-Sanremo aan de beklimming van die Poggio, de plek waar volgens Van der Poel de Italiaanse klassieker pas echt begint. Alaphilippe, die de wedstrijd in 2019 op zijn naam schreef, weet echter, ondanks zijn ervaring, nog steeds niet hoe de laatste 10 kilometer voor de finish precies loopt. "Elke keer als ik daar rij, lever ik een maximale inspanning", aldus 28-jarige Fransman. "Het is in de afdaling van de Poggio net alsof je met je ogen dicht rijdt. Ik kan me alleen de eerste twee bochten herinneren en verder heb ik weinig aan mijn ervaringen van de vorige keren dat ik hem reed."

2019: Julian Alaphilippe wint Milaan-Sanremo - AFP

Over het strijdplan van Deceuninck-QuickStep wil Alaphilippe nog niet veel kwijt. "Als ik goede benen heb, wil ik zeker proberen Van der Poel te volgen, maar dat hangt ook af van onze tactiek en die moeten we nog bespreken. We hebben zelf drie kanshebbers in de ploeg: Sam Bennett, Davide Ballerini en ik. De kracht in de breedte is altijd een van onze wapens. Wij zullen de tactiek dan ook zeker niet helemaal afstemmen op de ploegen van Van der Poel en Van Aert." Vertrouwen bij Van Aert Van Aert heeft de te volgen tactiek al wel in zijn hoofd zitten. "Uiteraard zal er op de Poggio weer iets gebeuren", voorspelt de 26-jarige Belg van Jumbo-Visma. "De laatste twee jaar zat ik telkens mee. Vorig jaar ging dat niet van harte en had ik een stukje afdaling nodig om terug te komen, maar ik ben nu wel van plan om er gewoon bij te blijven."

Van Aert: 'Van der Poel is net iets meer favoriet voor Milaan-Sanremo' - NOS

Aan vertrouwen ontbreekt het Van Aert in elk geval niet. "Ik ben heel tevreden over hoe ik heb gereden de afgelopen weken. Ik denk dat ik de vorm heb om hem te winnen." Toch vindt hij dat Van der Poel nog net iets meer favoriet is voor de zege, na diens prestaties in Strade Bianche, die de Nederlandse kampioen begin deze maand op indrukwekkende wijze won, en Tirreno-Adriatico, waar naar twee dagsuccessen fietste. "Maar dat zijn ook maar rolletjes vooraf. In de koers zelf loopt het toch vaak anders."

