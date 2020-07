Barcelona neemt nieuwe coronamaatregelen, reisadvies vooralsnog geel

Theaters, bioscopen, nachtclubs en attractieparken gaan dicht. Stranden blijven wel open, maar de overheid dringt erop aan om daar niet naartoe te gaan. Ook bars en restaurants mogen maar beperkt open. Blijf zoveel mogelijk thuis, ga niet naar buitenhuisjes en ga alleen naar buiten voor je werk of voor de boodschappen, is het devies.

Barcelona kampt met een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Afgelopen week verdriedubbelde het aantal besmettingen in de populaire Spaanse stad. De autoriteiten voeren daarom nieuwe maatregelen in om het virus te beteugelen. Die gaan morgen in.

Het lokale bestuur zegt dat het om een dringend advies gaat; van een nieuwe lockdown is vooralsnog geen sprake. Daartoe heeft het bestuur ook niet de bevoegdheid: alleen de centrale overheid in Madrid kan een totale lockdown instellen.

Barcelona hoopt met de maatregelen te voorkomen dat de stad weer op slot moet. De beperkingen gelden ook voor de regio rond de stad, Groot-Barcelona, en hebben betrekking op zo'n 4 miljoen mensen.

'Snel in actie komen'

Afgelopen etmaal werden er 1300 nieuwe besmettingen in regio vastgesteld. In de stad zelf, een populaire bestemming onder toeristen, zijn nu dertig brandhaarden. "We moeten snel in actie komen, om te voorkomen dat we weer in een soortgelijke situatie zoals in maart belanden", zegt een woordvoerder.

Dat er nu weer beperkingen worden ingesteld, is volgens correspondent Rop Zoutberg "een vreselijke klap" voor bedrijven, met name voor de horeca. "Spanje is pas net de eerste golf te boven. Mensen hielden er rekening mee dat corona terug zou komen, maar dachten dat dit in het najaar zou zijn. Dat valt dus tegen. Maar de maatregelen leiden niet tot grote protesten, zoals in andere landen."

Reisadvies

Sinds 21 juni mogen er weer toeristen naar Spanje. Het land probeert het virus in te dammen, maar wil tegelijkertijd ook toerisme toelaten.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies voor de regio vooralsnog niet aan, zo laat het ministerie weten. Alleen voor het gewest Segrià, ook in Catalonië, en voor de regio La Mariña in Galicië geldt dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden.